Эмин Агаларов выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
Об этом он написал в одной из соцсетей.
«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.
При этом Агаларов подчеркнул, что теракт коснулся его семьи.
«Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — добавил бывший первый вице-президент Crocus Group.
Ранее Минпросвещения запустило горячую линию из-за теракта в «Крокус Сити Холле».
Также сообщалось, что кинологи работают у «Крокус Сити Холла», где произошёл теракт.
RT ведёт онлайн-трансляцию.