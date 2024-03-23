Эмин Агаларов выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Об этом он написал в одной из соцсетей.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

При этом Агаларов подчеркнул, что теракт коснулся его семьи.

«Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — добавил бывший первый вице-президент Crocus Group.

Ранее Минпросвещения запустило горячую линию из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Также сообщалось, что кинологи работают у «Крокус Сити Холла», где произошёл теракт.

RT ведёт онлайн-трансляцию.