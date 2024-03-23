Очевидец теракта в «Крокусе» рассказала RT о моменте, когда террористы вошли в зал

Татьяна Артамонова, которая вместе с супругом ждала в зале «Крокус Сити Холла» начала концерта «Пикника», рассказала RT о моменте, когда террористы только ворвались в помещение и начали стрелять.

По её словам, она подарила мужу билет на концерт на день рождения. Они сидели в восьмом ряду партера. Поначалу женщина услышала звуки, похожие на петарды, но позже стало понятно, что это автоматные выстрелы.

«Казалось, как будто не один автомат [стреляет], а несколько автоматных очередей. Тогда уже начали кричать люди: «Закрывайте двери!» Там, откуда они [террористы] идут, видимо. Мы уже быстро побежали к выходу. Мы очень быстро убежали. Мы не стали туда, где люди, а через середину зала», — рассказала она.

Она отметила, что уже на сцене поняла, что они ворвались в зал и что это не сверху было, а где партер.

«Амфитеатр, партер, эти выходы. Они зашли в зал и начали стрелять уже в зале, но мы уже выбежали. Там, за сценой, сразу выход на улицу. Двери кто-то открыл, может быть, охрана. И вот когда ехали, там на выходах лежали люди. Не знаю, или мёртвые, или живые, но кто-то шевелился. Какие-то лежали, просто лежали», — указала Татьяна.

Женщина добавила, что на улицу люди выбежали раздетые, она наглоталась холодного воздуха и охрипла.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.