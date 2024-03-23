Швейцария и Испания выразили соболезнования российскому народу

Министерства иностранных дел Швейцарии и Испании выразили соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Швейцария потрясена нападением, в результате которого пострадало так много людей, и выражает свои самые искренние соболезнования семьям. МИД внимательно следит за развитием ситуации», — сообщили в швейцарском МИД.

В Испании также заявили, что «потрясены новостями из России».

«Мы выражаем солидарность с жертвами, их семьями и российским народом. Испания осуждает любую форму насилия», — говорится в сообщении.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

RT ведёт онлайн-трансляцию.