Швейцария и Испания выразили соболезнования российскому народу
«Швейцария потрясена нападением, в результате которого пострадало так много людей, и выражает свои самые искренние соболезнования семьям. МИД внимательно следит за развитием ситуации», — сообщили в швейцарском МИД.
В Испании также заявили, что «потрясены новостями из России».
«Мы выражаем солидарность с жертвами, их семьями и российским народом. Испания осуждает любую форму насилия», — говорится в сообщении.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.
Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
RT ведёт онлайн-трансляцию.