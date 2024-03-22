Минкультуры России объявило об отмене ближайших массовых и развлекательных мероприятий

Министерство культуры Российской Федерации объявило об отмене массовых и развлекательных мероприятий в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются», — отметили в министерстве.

В Минкультуры выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее сообщалось, что руководство Росгвардии и управлений ведомства по Москве и Московской области находится на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.