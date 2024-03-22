Мирошник: Россия запросит заседание СБ ООН по теракту в «Крокус Сити Холле»

Россия запросит заседание СБ ООН в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в ближайшее время, заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

«Наши дипломаты будут поднимать этот вопрос в первую очередь на заседании Совета Безопасности, я уверен, что они будут требовать в ближайшее время провести заседание Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

RT ведёт онлайн-трансляцию.