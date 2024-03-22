Минздрав: у медиков есть донорская кровь и лекарства для раненых в «Крокусе»
«Есть все медикаменты, запасы донорской крови и не компонентов, зарезервированы койки в медицинских организациях», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что помощь пострадавшим оказывают медицинские учреждения Подмосковья, Москвы, а также федеральные медицинские центры.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.
Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
RT ведёт онлайн-трансляцию.