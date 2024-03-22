Минздрав: у медиков есть донорская кровь и лекарства для раненых в «Крокусе»

У медслужб достаточно запасов донорской крови и медикаментов для оказания помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокусе», заявили в Минздраве России.

«Есть все медикаменты, запасы донорской крови и не компонентов, зарезервированы койки в медицинских организациях», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что помощь пострадавшим оказывают медицинские учреждения Подмосковья, Москвы, а также федеральные медицинские центры.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

RT ведёт онлайн-трансляцию.