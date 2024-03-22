Посол МИД России назвал целью террористов создание кризиса безопасности

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в беседе с RT, что, судя по характеру действий, которые предпринимали террористы в «Крокус Сити Холле», это были подготовленные люди.

Мирошник отметил, что бандиты шли и расстреливали мирных безоружных граждан, не имея определённой цели или объекта.

«То есть их задача была залить кровью то место, в которое они ворвались. Потом они использовали воспламеняющиеся жидкости или взрывоопасные предметы, характер которых тоже пока неизвестен… Их задача была — шокировать людей, которые узнают об этом теракте. Задача — создать так называемый кризис безопасности», — подчеркнул собеседник RT.

То есть, как объяснил Мирошник, продемонстрировать, что безоружные люди «не защищены от такого рода вылазок».

«Когда ставится задача распространить вот этот шок вокруг, то тогда и можно говорить о том, что характер этого теракта всё-таки политический… Но смысл в том, чтобы именно посеять панику в сознании и продемонстрировать, что люди не защищены, и заставить сомневаться в возможностях государства. Однако это не получается, не выходит», — пояснил посол МИД.

Он отметил чёткие действия властей, которые мобилизовали все возможности.

По его прогнозу, «никакого разброда среди населения не будет».

«Поэтому нужно быть вместе, нужно помнить о том, что идут военные действия, что есть враг, который способен использовать просто любые инструменты для достижения своей цели. Поэтому народ будет сплачиваться, объединяться с властью ради спасения собственного государства и защиты каждого из жителей России», — заключил собеседник RT.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали. В здании в момент теракта начался пожар, его площадь составляет 12 900 кв. м.

Сервис «Яндекс Такси» сделал бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла».

RT ведёт онлайн-трансляцию.