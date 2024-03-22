Очевидец: террористы начали стрельбу на парковке «Крокуса», а потом внутри
По её словам, она находилась в бельэтаже, а когда началась стрельба, вместе с остальными побежала вниз, к сцене.
«Я пыталась спрятаться за колонкой... Я лично видела человека c каким-то оружием с длинным стволом», — сказала она.
Женщина добавила, что в какой-то момент все побежали за занавес и оттуда смогли выйти на улицу.
На улице женщине рассказали, что стрельба началась на парковке.
Ранее сообщалось, что руководство Росгвардии и управлений ведомства по Москве и Московской области находится на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.
RT ведёт онлайн-трансляцию.