Очевидец: террористы начали стрельбу на парковке «Крокуса», а потом внутри

Террористы начали стрельбу сначала на парковке «Крокус Сити Холла» в Московской области, после чего внутри концертного зала, заявила RT очевидица Ирина.

По её словам, она находилась в бельэтаже, а когда началась стрельба, вместе с остальными побежала вниз, к сцене.

«Я пыталась спрятаться за колонкой... Я лично видела человека c каким-то оружием с длинным стволом», — сказала она.

Женщина добавила, что в какой-то момент все побежали за занавес и оттуда смогли выйти на улицу.

На улице женщине рассказали, что стрельба началась на парковке.

Ранее сообщалось, что руководство Росгвардии и управлений ведомства по Москве и Московской области находится на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.