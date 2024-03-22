Видеоблогер Шампанов рассказал о происходящем во время стрельбы в «Крокусе»
- АГН «Москва»
- © Ведяшкин Сергей
«Мы живы, сейчас в безопасности. Было очень тяжело выбраться оттуда, стреляли со всех сторон. Много раненых, на наш взгляд, были убитые. [Мы] бегали по разным чёрным выходам. Видим, народ резко назад бежит, значит, не туда — там стреляют», — сказал он.
По его словам, стреляли и в зале, и в коридорах.
«Высматривали места... В какой момент выбежать. Выбежали, сели в первую попавшуюся машину, чтобы нас отвезли чуть подальше», — добавил видеоблогер.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар.
По данным ФСБ, по меньшей мере 40 человек погибли, более 100 человек пострадали.
RT ведёт онлайн-трансляцию.