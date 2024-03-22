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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Видеоблогер Шампанов рассказал о происходящем во время стрельбы в «Крокусе»

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Видеоблогер Павел Шампанов, который одним из первых выложил кадры стрельбы в «Крокус Сити Холле», рассказал RT, что творилось внутри и как он спасся.
Видеоблогер Шампанов рассказал о происходящем во время стрельбы в «Крокусе»
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

«Мы живы, сейчас в безопасности. Было очень тяжело выбраться оттуда, стреляли со всех сторон. Много раненых, на наш взгляд, были убитые. [Мы] бегали по разным чёрным выходам. Видим, народ резко назад бежит, значит, не туда — там стреляют», — сказал он.

По его словам, стреляли и в зале, и в коридорах.

«Высматривали места... В какой момент выбежать. Выбежали, сели в первую попавшуюся машину, чтобы нас отвезли чуть подальше», — добавил видеоблогер.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар.

По данным ФСБ, по меньшей мере 40 человек погибли, более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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