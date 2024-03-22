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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Воробьёв: четверо пострадавших при ЧП в «Крокусе» находятся в тяжёлом состоянии

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что четверо пострадавших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» находятся в тяжёлом состоянии.
Воробьёв: четверо пострадавших при ЧП в «Крокусе» находятся в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

«21 человек раненых госпитализированы, четыре в тяжёлом состоянии», — сказал Воробьёв.

Ранее в ФСБ России заявили, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

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