Воробьёв: четверо пострадавших при ЧП в «Крокусе» находятся в тяжёлом состоянии
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что четверо пострадавших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» находятся в тяжёлом состоянии.
- РИА Новости
«21 человек раненых госпитализированы, четыре в тяжёлом состоянии», — сказал Воробьёв.
Ранее в ФСБ России заявили, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
RT ведёт онлайн-трансляцию.
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