МИД: если у США есть данные о теракте в «Крокусе», их необходимо передать

Если у Вашингтона есть данные по теракту в «Крокус Сити Холле», их нужно незамедлительно передать Москве, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как заявил ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби, Белый дом не видит признаков, что Киев или украинцы причастны к теракту в «Крокус Сити Холле».

«Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что если таких данных у США нет, Белый дом не имеет права «выдавать кому-либо индульгенции».

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник».

Telegram-канал RT публикует видео, на котором слышны звуки стрельбы.

В ФСБ России сообщили, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Ещё более 100 человек пострадали.