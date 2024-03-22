МИД: если у США есть данные о теракте в «Крокусе», их необходимо передать
- globallookpress.com
Как заявил ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби, Белый дом не видит признаков, что Киев или украинцы причастны к теракту в «Крокус Сити Холле».
«Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», — написала она в своём Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что если таких данных у США нет, Белый дом не имеет права «выдавать кому-либо индульгенции».
Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник».
Telegram-канал RT публикует видео, на котором слышны звуки стрельбы.
В ФСБ России сообщили, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Ещё более 100 человек пострадали.