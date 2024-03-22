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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Сотрудник RT рассказал, как люди выбегали из «Крокуса» после начала стрельбы

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Сотрудник RT переводчик Александр Петров рассказал, что услышал стрельбу в «Крокус Сити Холле» ещё на подходе к зданию.
Сотрудник RT рассказал, как люди выбегали из «Крокуса» после начала стрельбы
  • РИА Новости

«Я начал подходить к «Крокус Холлу», был в пяти минутах ходьбы от входа. Услышал звуки выстрелов, увидел бегущих людей, которые кричали: «Стрельба, стрельба!» Я развернулся и тоже пошёл в обратную сторону от «Крокус Холла», — рассказал он.

По словам Петрова, он мог оказаться внутри вместе с остальными, но опоздал на концерт.

«Мне тяжело воспринимать это как второй день рождения, всё-таки я был далековато от того места, где всё случилось. Но звуки стрельбы я слышал отчётливо», — добавил мужчина.

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.

Согласно предварительным данным от источника RT, которые ещё будут уточняться, в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» 20 человек убиты, 50 ранены.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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