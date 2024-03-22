ФСБ подтвердила, что при стрельбе в «Крокус Сити Холле» есть погибшие и раненые
- РИА Новости
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В ведомстве также заявили, что, по предварительным данным, стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы, затем начался пожар.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным преступлением стрельбу в «Крокус Сити Холле».
Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник».
RT ведёт онлайн-трансляцию.