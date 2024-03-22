ФСБ подтвердила, что при стрельбе в «Крокус Сити Холле» есть погибшие и раненые

Погибшие и пострадавшие есть в результате нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве также заявили, что, по предварительным данным, стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы, затем начался пожар.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным преступлением стрельбу в «Крокус Сити Холле».

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник».

RT ведёт онлайн-трансляцию.