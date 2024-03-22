Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным преступлением стрельбу в «Крокус Сити Холле».

«В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус Сити Холле» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества», — написала она в Telegram.

Она отметила, что все силы брошены на спасение людей.

«Всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!» — заявила Захарова.

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.

RT ведёт онлайн-трансляцию.