В Ставропольском крае завели дело по факту драки школьников
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на ведомство.
По имеющейся информации, инцидент произошёл в станице Александрийской в начале января 2024 года.
В результате драки один из подростков получил закрытый перелом плечевой кости.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также проводятся судебные экспертизы.
Ранее сообщалось, что школьнику из Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа выплатили 100 тыс. рублей компенсации за моральный вред после конфликта со старшеклассниками.