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В Ставропольском крае завели дело по факту драки школьников

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СУ СК России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту драки подростков.
В Ставропольском крае завели дело по факту драки школьников
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на ведомство.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в станице Александрийской в начале января 2024 года.

В результате драки один из подростков получил закрытый перелом плечевой кости.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также проводятся судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что школьнику из Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа выплатили 100 тыс. рублей компенсации за моральный вред после конфликта со старшеклассниками.

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