В Ставропольском крае завели дело по факту драки школьников

СУ СК России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту драки подростков.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на ведомство.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в станице Александрийской в начале января 2024 года.

В результате драки один из подростков получил закрытый перелом плечевой кости.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также проводятся судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что школьнику из Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа выплатили 100 тыс. рублей компенсации за моральный вред после конфликта со старшеклассниками.