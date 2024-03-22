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Набиуллина заявила о высоком темпе роста объёмов ипотеки в России

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Темпы роста объёмов выдачи ипотеки в России выше по сравнению с показателями за первые месяцы прошлого года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила о высоком темпе роста объёмов ипотеки в России
  • РИА Новости

Она отметила, что ужесточение условий по некоторым льготным ипотечным программам привело к замедлению темпов роста льготной ипотеки.

«В целом по ипотеке мы видим, что объёмы снизились по сравнению с пиковыми значениями осени, но выше, чем были в первые месяцы прошлого года. И основной эффект будет иметь истечение безадресной льготной программы в конце июня», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Глава регулятора также заявила, что льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться.

Также сообщалось, что семейная ипотека будет продлена до 2030 года.

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