Набиуллина заявила о высоком темпе роста объёмов ипотеки в России
- РИА Новости
Она отметила, что ужесточение условий по некоторым льготным ипотечным программам привело к замедлению темпов роста льготной ипотеки.
«В целом по ипотеке мы видим, что объёмы снизились по сравнению с пиковыми значениями осени, но выше, чем были в первые месяцы прошлого года. И основной эффект будет иметь истечение безадресной льготной программы в конце июня», — цитирует Набиуллину ТАСС.
Глава регулятора также заявила, что льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться.
Также сообщалось, что семейная ипотека будет продлена до 2030 года.