Набиуллина заявила о высоком темпе роста объёмов ипотеки в России

Темпы роста объёмов выдачи ипотеки в России выше по сравнению с показателями за первые месяцы прошлого года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что ужесточение условий по некоторым льготным ипотечным программам привело к замедлению темпов роста льготной ипотеки.

«В целом по ипотеке мы видим, что объёмы снизились по сравнению с пиковыми значениями осени, но выше, чем были в первые месяцы прошлого года. И основной эффект будет иметь истечение безадресной льготной программы в конце июня», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Глава регулятора также заявила, что льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться.

Также сообщалось, что семейная ипотека будет продлена до 2030 года.