В Москве рассказали о ходе строительства детской поликлиники в Зеленограде

В московском районе «Крюково» в Зеленограде завершено возведение монолита здания детской поликлиники, которое строят по программе реновации.

Об этом информирует НСН.

По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, после ввода в эксплуатацию поликлиника сможет принимать до 320 пациентов за смену.

«Новая поликлиника будет просторной — она разместится на территории площадью около 5 тыс. кв. м», — уточнил он.

По словам главы департамента, в настоящее время строители заняты устройством внутренних стен здания.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ заработал региональный эндокринологический центр.