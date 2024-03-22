В Москве рассказали о ходе строительства детской поликлиники в Зеленограде
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, после ввода в эксплуатацию поликлиника сможет принимать до 320 пациентов за смену.
«Новая поликлиника будет просторной — она разместится на территории площадью около 5 тыс. кв. м», — уточнил он.
По словам главы департамента, в настоящее время строители заняты устройством внутренних стен здания.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ заработал региональный эндокринологический центр.