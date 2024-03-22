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В Москве рассказали о ходе строительства детской поликлиники в Зеленограде

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В московском районе «Крюково» в Зеленограде завершено возведение монолита здания детской поликлиники, которое строят по программе реновации.
В Москве рассказали о ходе строительства детской поликлиники в Зеленограде
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, после ввода в эксплуатацию поликлиника сможет принимать до 320 пациентов за смену.

«Новая поликлиника будет просторной — она разместится на территории площадью около 5 тыс. кв. м», — уточнил он.

По словам главы департамента, в настоящее время строители заняты устройством внутренних стен здания.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ заработал региональный эндокринологический центр.

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