В столице наградили победителей чемпионата «Московские мастера»

В столичном Департаменте образования и науки рассказали о награждении победителей и призёров чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Памятные дипломы завоевали 577 школьников и 618 студентов столичных колледжей.

«Многие из сегодняшних призёров будут представлять Москву на федеральном уровне, и мы верим, что они достойно справятся с этой задачей», — заявила глава ведомства Ирина Швец.

Она также отметила, что 750 участников чемпионата получили сертификаты на стажировку и производственную практику.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО начался конкурс грантов губернатора на создание молодёжных пространств.