В столице наградили победителей чемпионата «Московские мастера»
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Памятные дипломы завоевали 577 школьников и 618 студентов столичных колледжей.
«Многие из сегодняшних призёров будут представлять Москву на федеральном уровне, и мы верим, что они достойно справятся с этой задачей», — заявила глава ведомства Ирина Швец.
Она также отметила, что 750 участников чемпионата получили сертификаты на стажировку и производственную практику.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО начался конкурс грантов губернатора на создание молодёжных пространств.