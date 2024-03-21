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В ЯНАО начался конкурс грантов губернатора на создание молодёжных пространств

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В Ямало-Ненецком автономном округе начался конкурс грантов губернатора на создание молодёжных пространств. Участники должны представить программу развития пространства на три года и его визуализацию.
В ЯНАО начался конкурс грантов губернатора на создание молодёжных пространств
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал 1».

Разработки принимаются по таким направлениям, как молодёжные пространства и добровольческие/патриотические центры.

Финансовую поддержку может получить любое учреждение сферы молодёжной политики.

Лучшие проекты разделят между собой 90 млн рублей.

Заявки принимают до 19 апреля на сайте конкурса.

Ранее сообщалось, что в Москве проходит второй тур конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства среди воспитанников детских творческих школ и колледжей.

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