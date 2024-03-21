В ЯНАО начался конкурс грантов губернатора на создание молодёжных пространств
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Об этом сообщает «Ямал 1».
Разработки принимаются по таким направлениям, как молодёжные пространства и добровольческие/патриотические центры.
Финансовую поддержку может получить любое учреждение сферы молодёжной политики.
Лучшие проекты разделят между собой 90 млн рублей.
Заявки принимают до 19 апреля на сайте конкурса.
Ранее сообщалось, что в Москве проходит второй тур конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства среди воспитанников детских творческих школ и колледжей.