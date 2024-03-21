В ЯНАО начался конкурс грантов губернатора на создание молодёжных пространств

В Ямало-Ненецком автономном округе начался конкурс грантов губернатора на создание молодёжных пространств. Участники должны представить программу развития пространства на три года и его визуализацию.

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Об этом сообщает «Ямал 1». Разработки принимаются по таким направлениям, как молодёжные пространства и добровольческие/патриотические центры. Финансовую поддержку может получить любое учреждение сферы молодёжной политики. Лучшие проекты разделят между собой 90 млн рублей. Заявки принимают до 19 апреля на сайте конкурса. Ранее сообщалось, что в Москве проходит второй тур конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства среди воспитанников детских творческих школ и колледжей.