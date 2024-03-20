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Начался второй тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры

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В столице с 20 марта по 10 апреля пройдёт второй тур конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства среди воспитанников детских творческих школ и колледжей, заявила заммэра Наталья Сергунина.
Начался второй тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры

Об этом сообщает НТВ.

«На конкурс поступило около 2,5 тыс. заявок. Экспертное жюри отметило высокий уровень подготовки ребят, разнообразие и сложность их программ. По итогам первого тура отбор прошли больше 600 участников», — сказала Сергунина.

Третий этап конкурса пройдёт с 20 апреля по 20 мая в формате открытых выступлений и вернисажей на крупных площадках Москвы.

Конкурс проводится в 33 номинациях.

Грантовый фонд составляет 3,74 млн рублей.

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