Начался второй тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры
Об этом сообщает НТВ.
«На конкурс поступило около 2,5 тыс. заявок. Экспертное жюри отметило высокий уровень подготовки ребят, разнообразие и сложность их программ. По итогам первого тура отбор прошли больше 600 участников», — сказала Сергунина.
Третий этап конкурса пройдёт с 20 апреля по 20 мая в формате открытых выступлений и вернисажей на крупных площадках Москвы.
Конкурс проводится в 33 номинациях.
Грантовый фонд составляет 3,74 млн рублей.
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