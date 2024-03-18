Фестиваль «Стенограффия» начнётся 1 мая в Екатеринбурге
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Екатеринбурга.
За прошедшие годы в мероприятии приняли участие 360 художников-граффитистов почти из 20 стран, было создано 600 рисунков, общая площадь покрытия составила почти 50 тыс. кв. м.
Мероприятие стартует 1 мая и продлится до 31 декабря 2024 года.
Ранее телеканал «360» сообщал, что победители конкурса «Зелёный квадрат» создали арт-объекты для Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Крыму.