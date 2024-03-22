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Россияне стали реже приносить домашнюю еду на работу в 2023 году

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В ходе недавнего исследования выяснилось, что в течение 2023 года уменьшилось число россиян, которые брали на работу домашнюю еду. Так, в 2022 году таких был 61%, а в 2023-м — 52%.
Россияне стали реже приносить домашнюю еду на работу в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

Исследование показало, что россияне стали чаще ходить на бизнес-ланчи в кафе и рестораны — 13% в 2023 году и 8% — в 2022-м.

Работающие удалённо чаще всего питаются дома, так ответили 79%. При этом 8% опрошенных женщин признались, что заказывают готовую еду. Мужчины чаще, чем женщины, обедают в столовых, а также ходят на ланч в заведения общепита.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

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