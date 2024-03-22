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Специалист Дорофеева: ипотечную квартиру можно сдать внаём для погашения кредита

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Руководитель продуктового направления «Яндекс Аренды» Мария Дорофеева дала советы тем, кто хотел бы сдавать в аренду ипотечное жильё в Москве, чтобы за счёт этого погашать ипотеку без дополнительных вложений.
Специалист Дорофеева: ипотечную квартиру можно сдать внаём для погашения кредита
  • Gettyimages.ru

Такой вариант подойдёт тем, кто рассматривает покупку недвижимости в качестве долгосрочной инвестиции, поделилась эксперт в разговоре с газетой «Известия».

Дорофеева отметила, что лучше всего для этих целей подойдут студии и однокомнатные квартиры на вторичном рынке в районе Марфино (СВАО).

Однако специалист предупредила, что при стоимости арендной платы, превышающей ежемесячный платёж по ипотеке, нужен первоначальный взнос в размере около 4,8 млн рублей (56%).

«В таком случае при средней арендной ставке в 54 600 рублей в месяц ипотеку получится закрыть за 24 года и 11 месяцев без ежемесячных вложений», — заключила эксперт.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко дала советы россиянам, которые планируют брать ипотеку. По её словам, следует прежде всего правильно оценить свои финансовые возможности.

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