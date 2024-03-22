В России минувшей зимой вырос спрос на специалистов сферы ЖКХ
- РИА Новости
Средняя зарплата для дворников увеличилась до 37 333 рублей в месяц, для сантехников — до 57 534 рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».
Кроме того, увеличился спрос на слесарей — в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом, а зарплатные предложения повысились на 24%, до 70 341 рубля в месяц.
Самыми востребованными работниками в сфере ЖКХ стали штукатуры и маляры — зимой 2023—2024 года их искали в 3,3 раза чаще, чем в прошлом году, а также монтажники (спрос на их услуги вырос в 3,2 раза за год), электромонтажники и электрики (спрос вырос в 2,8 раза и в 2,4 раза соответственно).
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