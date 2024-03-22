В России минувшей зимой вырос спрос на специалистов сферы ЖКХ

Новое исследование показало, что в России зимой 2024 года вырос спрос на специалистов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Так, вдвое чаще искали дворников и сантехников, чьи средние зарплаты повысились на 17 и 12% соответственно.

Средняя зарплата для дворников увеличилась до 37 333 рублей в месяц, для сантехников — до 57 534 рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

Кроме того, увеличился спрос на слесарей — в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом, а зарплатные предложения повысились на 24%, до 70 341 рубля в месяц.

Самыми востребованными работниками в сфере ЖКХ стали штукатуры и маляры — зимой 2023—2024 года их искали в 3,3 раза чаще, чем в прошлом году, а также монтажники (спрос на их услуги вырос в 3,2 раза за год), электромонтажники и электрики (спрос вырос в 2,8 раза и в 2,4 раза соответственно).

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.