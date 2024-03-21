Аллерголог Болибок спрогнозировал появление первой пыльцы в Москве 26 марта

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что первая пыльца появится в столичном регионе 26 марта.

«После столь обильной снежной зимы всегда возникало обильное цветение ветроопыляемых деревьев. Проблема ещё и в том, что в южных регионах всё уже цветёт, большое количество пыльцы выделяется, ближайшие несколько дней ожидается южный ветер», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, обычно первым аллергеном считается ольха, затем зацветают орешник и верба.

«Ольха начинает цвести через три-четыре дня после того, как устанавливается положительная ночная температура. В этом году опыление начнётся 28—29 марта. Если будет солнечная, сухая, ветреная погода, как и ожидается, произойдёт значительный заброс пыльцы в атмосферу», — сообщил Болибок.

Как отметил эксперт, с наступлением апреля будет больше цветущих деревьев, но, возможно, первая половина месяца окажется довольно дождливой.

Ранее аллерголог Гульнара Меметова предупредила в беседе с RT, на какие цветы может возникнуть аллергия и какие симптомы наиболее типичны для такой реакции.