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Гладков посетил Новую Таволжанку и проверил восстановительные работы

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Новую Таволжанку с рабочей поездкой, он проверил ход строительства новых домов и текущие восстановительные работы.
Гладков посетил Новую Таволжанку и проверил восстановительные работы
  • РИА Новости

«Все работы ведутся в соответствии с установленными сроками. Строители стараются — в настоящий момент подключают газ, выполняют внутреннюю отделку помещений», — сообщил глава области.

По словам Гладкова, дома получаются «даже лучше, чем были раньше».

Также губернатор провёл выездное совещание в Грайворонском городском округе. На территории этого округа пока продолжаются обстрелы, а главной проблемой после них остаётся отсутствие электроэнергии.

Ранее Гладков сообщил, что пять человек пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ.

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