Гладков посетил Новую Таволжанку и проверил восстановительные работы
- РИА Новости
«Все работы ведутся в соответствии с установленными сроками. Строители стараются — в настоящий момент подключают газ, выполняют внутреннюю отделку помещений», — сообщил глава области.
По словам Гладкова, дома получаются «даже лучше, чем были раньше».
Также губернатор провёл выездное совещание в Грайворонском городском округе. На территории этого округа пока продолжаются обстрелы, а главной проблемой после них остаётся отсутствие электроэнергии.
Ранее Гладков сообщил, что пять человек пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ.