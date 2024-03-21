Песков: в России не ждут возвращения граждан, занявших позицию врага

В России не ждут возвращения тех граждан, которые уехали из страны после начала спецоперации и заняли вражескую позицию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Об этом представитель Кремля заявил aif.ru.

«Если вы внимательно слушали президента, его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остаётся вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно», — сказал Песков.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее назвал мерзавцами россиян-релокантов, которые поддерживают ВСУ и ведут из-за рубежа кампанию против своей Родины.

Как заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, ставка на воздействие на российское общество через релокантов не сработала.