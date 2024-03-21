Удмуртия примет участие в «Диктанте Победы»

Удмуртия примет участие в просветительской акции «Диктант Победы» 26 апреля.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Музея Победы.

Для подготовки к акции в Национальном музее имени Кузебая Герда в Ижевске продолжит работу «Открытый лекторий». Посетители смогут ознакомиться с лекциями о крупнейших военных операциях 1944 года.

«Материалы занятий будут включать информацию о подготовке, ходе и об итогах сражений, о силах сторон, важных решениях, которые повлияли на ход событий, а также интересные и малоизвестные факты о крупнейших военных операциях», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что в Удмуртии состоится пятый сезон акции «Сад победы», передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.

Высадку деревьев начнут в первой декаде мая. В 2023 году в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес» удалось высадить более 200 тыс. деревьев.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области ветераны войны получат выплату ко Дню Победы.