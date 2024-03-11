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В Тюменской области ветераны войны получат выплату ко Дню Победы

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Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Тюменской области, получат по случаю Дня Победы единоразовую выплату в размере 10 тыс. рублей. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Моор.
В Тюменской области ветераны войны получат выплату ко Дню Победы
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на официальный портал правовой информации региона.

Помимо ветеранов, выплату получат узники концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, а также вдовы военных, не вступившие в новый брак, и награждённые знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда», сказано в документе.

Ранее НСН сообщала, что мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла, проживающим в столице, по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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