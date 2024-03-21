Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения челябинского подростка водителем

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад с результатами проверки по факту нападения пьяного водителя на подростка в Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в посёлке Мирном в марте 2024 года.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения напал на 17-летнего юношу, после того как чуть не сбил группу подростков на пешеходном переходе.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент, в котором школьника из Каменска-Уральского избили в автобусе.