Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения челябинского подростка водителем
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, инцидент произошёл в посёлке Мирном в марте 2024 года.
Водитель в состоянии алкогольного опьянения напал на 17-летнего юношу, после того как чуть не сбил группу подростков на пешеходном переходе.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент, в котором школьника из Каменска-Уральского избили в автобусе.