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Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения челябинского подростка водителем

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад с результатами проверки по факту нападения пьяного водителя на подростка в Челябинской области.
Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения челябинского подростка водителем
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в посёлке Мирном в марте 2024 года.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения напал на 17-летнего юношу, после того как чуть не сбил группу подростков на пешеходном переходе.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент, в котором школьника из Каменска-Уральского избили в автобусе.

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