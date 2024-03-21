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Фитнес-тренер Морозов перечислил распространённые ошибки при занятиях спортом

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Фитнес-тренер и автор канала Bodytalks Пётр Морозов перечислил распространённые ошибки во время тренировок, которые могут привести к травмированию.

Первая — неправильные распределение веса и положение тела, сообщил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Морозов отметил, что одним из упражнений, в технике которого люди часто допускают такую ошибку, является планка, когда неправильное положение тела может привести к травмированию локтевых суставов или спины.

Ещё одной ошибкой, по словам тренера, является неверный выбор отправной точки для движений. Это характерно для приседаний, когда человек начинает движение с колен, а не с таза, что приводит к неправильной нагрузке на мышцы.

Также в числе популярных ошибок эксперт назвал слишком большую амплитуду движений и неверное распределение нагрузки. По его словам, эти ошибки люди часто допускают при выполнении упражнений на пресс.

Ранее фитнес-тренер кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике Виталий Мавлютон порекомендовал начинать самостоятельные занятия с небольших разминок.

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