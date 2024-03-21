RT в Telegram
Подпишись

Суд взыскал 358 млрд рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе с Кана

Короткая ссылка
Суд по иску Генпрокуратуры России взыскал 358,7 млрд рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока, среди которых предприниматель Олег Кан.
Суд взыскал 358 млрд рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе с Кана
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости

Отмечается, что иск был подан к 19 ответчикам и 21 компании.

Ранее представитель Генпрокуратуры в суде заявил, что в ведомстве считают информацию о гибели бизнесмена Олега Кана инсценировкой.

Предприниматель был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали в 2020 году по делу об убийстве.

Также в 2023-м Кана обвинили в контрабанде живых крабов и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей.

Однако 19 марта его адвокаты сообщили о смерти Кана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить