Суд взыскал 358 млрд рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе с Кана

Суд по иску Генпрокуратуры России взыскал 358,7 млрд рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока, среди которых предприниматель Олег Кан.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что иск был подан к 19 ответчикам и 21 компании.

Ранее представитель Генпрокуратуры в суде заявил, что в ведомстве считают информацию о гибели бизнесмена Олега Кана инсценировкой.

Предприниматель был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали в 2020 году по делу об убийстве.

Также в 2023-м Кана обвинили в контрабанде живых крабов и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей.

Однако 19 марта его адвокаты сообщили о смерти Кана.