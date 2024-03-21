Суд взыскал 358 млрд рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе с Кана
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что иск был подан к 19 ответчикам и 21 компании.
Ранее представитель Генпрокуратуры в суде заявил, что в ведомстве считают информацию о гибели бизнесмена Олега Кана инсценировкой.
Предприниматель был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали в 2020 году по делу об убийстве.
Также в 2023-м Кана обвинили в контрабанде живых крабов и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей.
Однако 19 марта его адвокаты сообщили о смерти Кана.