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Генпрокуратура считает информацию о смерти Олега Кана инсценировкой

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В Генпрокуратуре считают информацию о гибели бизнесмена Олега Кана инсценировкой. Об этом заявил представитель ведомства во время заседания Арбитражного суда.

Также он отметил, что ЗАГСы Санкт-Петербурга и Сахалинской области представили документы, по которым смерть предпринимателя не регистрировалась, передаёт ТАСС.

«Соответственно, единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — добавил представитель.

Кроме того он подчеркнул, что родственники Кана не обращались в ЗАГС.

Как напоминает РБК, предприниматель объявлен в международный розыск, его заочно арестовали в 2020 году по делу об убийстве. Также в 2023 Кана обвинили в контрабанде живых крабов и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей. Однако 19 марта его адвокаты сообщили о смерти Кана.

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