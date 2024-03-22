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Нефтегазовая отрасль и сфера IT признаны россиянами самыми престижными

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели исследование и выяснили, какую работу респонденты считают престижной. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, по мнению 54% опрошенных россиян, престиж профессии определяет высокая заработная плата.

«43% респондентов отмечают, что престижной считается работа, требующая от специалистов высокой квалификации и уровня образования, для 32% важны возможности карьерного роста, 31% считают маркером престижа профессии общественное признание и уважение», — подчеркнули аналитики «Авито Работы».

Отмечается, что 38% опрошенных назвали самой престижной карьеру в нефтегазовой отрасли, 34% — в сфере IT, интернета и телекома, 30% — в банкинге и инвестициях.

Причём нефтегазовая отрасль чаще отмечалась респондентами в возрасте 35—44 лет и 45—54 лет (41 и 42% соответственно), а IT — респондентами в возрасте 18—24 лет и 25—34 лет (по 37%), заключили эксперты.

В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что 72% россиян регулярно задерживаются на работе.

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