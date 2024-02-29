Регулярно задерживаются на работе 72% россиян

Аналитики провели исследование и выяснили, что 72% россиян регулярно задерживаются на работе. Результаты есть в распоряжении RT.

Из них остаются в офисе допоздна один-два раза в квартал 20% респондентов, 18% — до двух раз в месяц, а 16% — пару раз в неделю, отмечается в исследовании «Работы.ру».

Ещё 18% участников задерживаются почти каждый день, добавили эксперты.

При этом 28% опрошенных никогда не задерживаются

Согласно опросу, который предполагал множественный выбор ответа, 43% респондентов указали, что задержки связаны с тем, что срочные задачи появляются в последние пять минут рабочего дня.

«Столько же опрошенных (43%) утверждают, что им сложно закончить работу вовремя ввиду закрытия квартала или года, а 36% участников исследования не успевают выполнить все задачи в течение дня», — подчеркнули аналитики.

Как пояснили специалисты, после работы занимаются рутинными делами 15% респондентов.

10% россиян говорят, что им проще работать в офисе, когда коллеги покидают рабочие места, ещё 10% доделывают работу за других коллег, а 6% опрошенных не могут уйти вовремя с работы, пока руководитель находится в офисе, заключили в сервисе.

Всего в исследовании приняли участие более 3,6 тыс. респондентов.

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