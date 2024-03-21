Врач Артёмова предупредила о последствиях чрезмерных тренировок

Эксперт телеканала «Доктор», семейный врач, терапевт Светлана Артёмова рассказала, что хроническое воспаление в организме может возникать по нескольким причинам. Среди них как гиподинамия, так и чрезмерные физические нагрузки.

Людям необходимо движение, так организм справляется с воспалением. Но избыток нагрузок, напротив, может стать причиной возникновения воспалительных процессов, сообщила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Это относится к тем, кто активно увлекается марафонами, триатлоном, не учитывая уровень своей подготовки и возможности организма.

«Перегрузки спортивные — это оксидативный стресс. Это когда липиды клеточной мембраны вступают во взаимодействие с активными формами кислорода», — объяснила Артёмова.

Среди других причин возникновения воспалений в организме специалист отметила недостаток движения, неправильное лечение заболеваний, перетекающих в хроническую форму, а также нездоровый рацион с обилием сахаров и быстрых углеводов.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.