Губернатор Шумков поздравил жителей Курганской области с Наврузом
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства региона.
«За свою многовековую историю Навруз обогатился красивыми традициями, которые в него привнесли разные народы, но схоже одно, самое важное: в этот день принято собираться семьями, приглашать гостей, дарить любовь и заботу ближним», — говорится в обращении Шумкова.
Губернатор поздравил жителей области с праздником и пожелал им радости и «уверенности в добрых переменах».
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выпустил поздравление с Днём поисковика, который впервые отметили в регионе 15 марта.