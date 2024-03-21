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Губернатор Шумков поздравил жителей Курганской области с Наврузом

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с интернациональным праздником Навруз, который, согласно астрономическому солнечному календарю, считается Новым годом у иранских и тюркских народов.
Губернатор Шумков поздравил жителей Курганской области с Наврузом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства региона.

«За свою многовековую историю Навруз обогатился красивыми традициями, которые в него привнесли разные народы, но схоже одно, самое важное: в этот день принято собираться семьями, приглашать гостей, дарить любовь и заботу ближним», — говорится в обращении Шумкова.

Губернатор поздравил жителей области с праздником и пожелал им радости и «уверенности в добрых переменах».

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выпустил поздравление с Днём поисковика, который впервые отметили в регионе 15 марта.

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