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Губернатор Ленобласти Дрозденко поздравил участников поискового движения

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выпустил поздравление с Днём поисковика, который впервые отмечают в регионе в пятницу, 15 марта.
Губернатор Ленобласти Дрозденко поздравил участников поискового движения
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом информирует «Выборг ТВ».

Глава региона высоко оценил заслуги поискового движения.

«Каждый год благодаря усилиям поисковиков защитники Родины, бойцы, павшие на ленинградской земле, обретают вечный покой на воинских мемориалах. Нередко благодаря поисковикам удаётся узнать и имена героев, сообщить об их судьбе и подвиге родным и близким», — сказано в тексте.

Дрозденко поздравил всех участников поискового движения области и пожелал им успехов, мира, добра и благополучия.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в 2023 году обнаружили и перезахоронили останки 1747 бойцов, погибших в период Великой Отечественной войны.

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