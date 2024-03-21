ТАСС: на руднике «Пионер» произошёл прорыв 190 тысяч кубометров породы

Объём прорвавшейся в рудник «Пионер» в Амурской области породы составил более 190 тыс. куб. м, информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Объём прорыва породы и льда составляет более 194 тыс. куб. м», — сказал собеседник агентства.

Изначально поступили данные о прорыве 9 тыс. куб. м породы, позже — о 80 тыс. куб. м.

20 марта специальный борт МЧС России прибыл в Благовещенск, доставив туда дополнительные силы для работы на руднике «Пионер», на котором после обвала оказались заблокированы 13 горняков.

Накануне российский лидер Владимир Путин поручил принять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.