Бастрыкину доложат о гибели женщины из-за падения наледи в Березниках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели женщины из-за падения наледи в Березниках Пермского края.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал информационного центра ведомства.

Доклад в центральный аппарат СК представит руководитель регионального следственного управления Денис Головкин.

ЧП произошло 18 марта. С крыши дома на улице Советской, 10, на проходящую мимо 36-летнюю женщину рухнула глыба льда. Прибывшие на место медики не смогли помочь, пострадавшая скончалась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также на инцидент отреагировал мэр Березников Алексей Казаченко. Он поручил проверить факты нарушений при уборке снега с крыш, которые фиксировались в городе за зиму.