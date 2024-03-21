RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкину доложат о гибели женщины из-за падения наледи в Березниках

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели женщины из-за падения наледи в Березниках Пермского края.
Бастрыкину доложат о гибели женщины из-за падения наледи в Березниках
  • © СК РФ

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал информационного центра ведомства.

Доклад в центральный аппарат СК представит руководитель регионального следственного управления Денис Головкин.

ЧП произошло 18 марта. С крыши дома на улице Советской, 10, на проходящую мимо 36-летнюю женщину рухнула глыба льда. Прибывшие на место медики не смогли помочь, пострадавшая скончалась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также на инцидент отреагировал мэр Березников Алексей Казаченко. Он поручил проверить факты нарушений при уборке снега с крыш, которые фиксировались в городе за зиму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить