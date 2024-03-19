Мэр Березников рассказал о мерах, принятых после гибели женщины из-за глыбы льда
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Об этом информирует URA.RU.
«Поручил контрольному управлению и управлению городского хозяйства администрации подготовить оперативный срез по фактам нарушений чистки крыш домов от наледи и снега», — уведомил Казаченко на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, с безответственными управляющими компаниями будет «особый разговор».
Накануне сообщалось, что прокуратура Березников проводит проверку по факту гибели женщины.
Также в пресс-службе регионального СУ СК России по Пермскому краю заявили о возбуждении уголовного дела.