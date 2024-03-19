RT в Telegram
Подпишись

Мэр Березников рассказал о мерах, принятых после гибели женщины из-за глыбы льда

Короткая ссылка
Мэр города Березники Пермского края Алексей Казаченко отреагировал на сообщение о гибели женщины, на которую упала глыба льда. Он поручил проверить факты нарушений при уборке снега с крыш, которые фиксировались в городе за зиму.
Мэр Березников рассказал о мерах, принятых после гибели женщины из-за глыбы льда
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует URA.RU.

«Поручил контрольному управлению и управлению городского хозяйства администрации подготовить оперативный срез по фактам нарушений чистки крыш домов от наледи и снега», — уведомил Казаченко на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, с безответственными управляющими компаниями будет «особый разговор».

Накануне сообщалось, что прокуратура Березников проводит проверку по факту гибели женщины.

Также в пресс-службе регионального СУ СК России по Пермскому краю заявили о возбуждении уголовного дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить