Мэр Березников рассказал о мерах, принятых после гибели женщины из-за глыбы льда

Мэр города Березники Пермского края Алексей Казаченко отреагировал на сообщение о гибели женщины, на которую упала глыба льда. Он поручил проверить факты нарушений при уборке снега с крыш, которые фиксировались в городе за зиму.

Об этом информирует URA.RU.

«Поручил контрольному управлению и управлению городского хозяйства администрации подготовить оперативный срез по фактам нарушений чистки крыш домов от наледи и снега», — уведомил Казаченко на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, с безответственными управляющими компаниями будет «особый разговор».

Накануне сообщалось, что прокуратура Березников проводит проверку по факту гибели женщины.

Также в пресс-службе регионального СУ СК России по Пермскому краю заявили о возбуждении уголовного дела.