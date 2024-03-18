Пермская прокуратура проводит проверку по факту гибели женщины после падения глыбы льда
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«В ходе проверки надзорный орган даст оценку действию или бездействию должностных лиц управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, с крыши которого упал лёд», — заявили в прокуратуре.
Также ведомство взяло на контроль проверку, которая проводится правоохранительными органами по факту гибели женщины.
Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.