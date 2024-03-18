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Пермская прокуратура проводит проверку по факту гибели женщины после падения глыбы льда

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Прокуратура Березников Пермского края проводит проверку по факту гибели женщины, на которую упала глыба льда.
Пермская прокуратура проводит проверку по факту гибели женщины после падения глыбы льда
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«В ходе проверки надзорный орган даст оценку действию или бездействию должностных лиц управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, с крыши которого упал лёд», — заявили в прокуратуре.

Также ведомство взяло на контроль проверку, которая проводится правоохранительными органами по факту гибели женщины.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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