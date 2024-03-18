Пермская прокуратура проводит проверку по факту гибели женщины после падения глыбы льда

Прокуратура Березников Пермского края проводит проверку по факту гибели женщины, на которую упала глыба льда.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«В ходе проверки надзорный орган даст оценку действию или бездействию должностных лиц управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, с крыши которого упал лёд», — заявили в прокуратуре.

Также ведомство взяло на контроль проверку, которая проводится правоохранительными органами по факту гибели женщины.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.