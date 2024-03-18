В Пермском крае завели дело после смерти женщины, на которую упала глыба льда

В Пермском крае завели уголовное дело после смерти женщины, на которую упала глыба льда, заявили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Об этом сообщает URA.RU.

«По данным следствия, днём 18 марта в Березниках женщина скончалась после того, как на неё с крыши здания упал лёд. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту падения глыбы льда на трёхлетнего мальчика в Екатеринбурге.