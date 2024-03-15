Уральские следователи проводят проверку по факту падения глыбы льда на трёхлетнего мальчика
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
«В рамках проверки следователями СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ситуации будет дана объективная правовая оценка на предмет возможного наличия признаков противоправного деяния», — рассказали в ведомстве.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что ребёнок госпитализирован.