Уральские следователи проводят проверку по факту падения глыбы льда на трёхлетнего мальчика

Следователи проводят проверку по факту падения глыбы льда на трёхлетнего мальчика в Екатеринбурге.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

«В рамках проверки следователями СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ситуации будет дана объективная правовая оценка на предмет возможного наличия признаков противоправного деяния», — рассказали в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что ребёнок госпитализирован.