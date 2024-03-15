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В Екатеринбурге на трёхлетнего мальчика упала глыба льда

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В Екатеринбурге проводят проверку по факту падения глыбы льда на трёхлетнего мальчика.
В Екатеринбурге на трёхлетнего мальчика упала глыба льда
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Мальчик гулял возле дома, копал снег лопаткой. В результате происшествия ребёнок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — заявили в ведомстве.

Идёт поиск ответственного за обслуживание и содержание дома, а также за проведение сезонных работ по уборке кровли.

«Из больницы запрошены документы для определения степени тяжести причинённого пострадавшему вреда здоровью», — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Уфе проводят проверку по факту травмирования ребёнка из-за падения наледи.

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