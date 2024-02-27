В Уфе проводят проверку по факту травмирования ребёнка из-за падения наледи

В Башкирии проводят проверку по факту травмирования шестилетнего мальчика из-за падения наледи.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный СУ СК России.

Инцидент произошёл на улице Борисоглебской в Уфе 26 февраля, когда с пятого этажа на ребёнка упала наледь. Мальчика госпитализировали.

Следователи планируют дать оценку действиям работников управляющей компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку по факту падения глыбы льда рядом с пожилой женщиной. Инцидент произошёл в Пласте.