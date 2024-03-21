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Депутат Гимбатов рассказал о работе над законопроектом о трофейном оружии

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Депутат Государственной думы Андрей Гимбатов рассказал, что в настоящий момент идёт работа над законопроектом о регулировании оборота трофейного оружия в России.
Депутат Гимбатов рассказал о работе над законопроектом о трофейном оружии
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Действительно, сейчас идёт работа над инициативой по регулированию оборота трофейного оружия», — сказал собеседник агентства. 

Гимбатов объяснил, что сейчас в России не существует конкретного определения трофейного оружия с юридической точки зрения, нет порядка признания оружия трофейным, а также отсутствуют процедуры его передачи в музейные экспозиции.

По словам депутата, сейчас по всей стране есть запрос на использование такого оружия в том числе в школьных музеях, на выставках и во время проведения патриотических акций.

В августе 2023 года экспозиция трофейного оружия и военной техники, которая стоит на вооружении украинской армии, открылась в подмосковном парке «Патриот», где проходит форум «Армия-2023».

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