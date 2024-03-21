Депутат Гимбатов рассказал о работе над законопроектом о трофейном оружии
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Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
«Действительно, сейчас идёт работа над инициативой по регулированию оборота трофейного оружия», — сказал собеседник агентства.
Гимбатов объяснил, что сейчас в России не существует конкретного определения трофейного оружия с юридической точки зрения, нет порядка признания оружия трофейным, а также отсутствуют процедуры его передачи в музейные экспозиции.
По словам депутата, сейчас по всей стране есть запрос на использование такого оружия в том числе в школьных музеях, на выставках и во время проведения патриотических акций.
В августе 2023 года экспозиция трофейного оружия и военной техники, которая стоит на вооружении украинской армии, открылась в подмосковном парке «Патриот», где проходит форум «Армия-2023».