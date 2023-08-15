На форуме «Армия-2023» представили захваченные в ходе СВО трофеи
- РИА Новости
- © Артур Шайхутдинов
Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что особое внимание уделено технике американского производства и других стран НАТО.
Также представлена экспозиция «Альянс обетованный», рассказывающая об идеологической работе, которую проводили с украинской молодёжью в последние годы. Там показали школьные учебники, одежду с националистическими символами и так далее.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с экспозициями Ирана, Китая и Индии на форуме «Армия-2023».