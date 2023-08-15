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На форуме «Армия-2023» представили захваченные в ходе СВО трофеи

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Экспозиция трофейного оружия и военной техники, которая стоит на вооружении украинской армии, в том числе поставляемой Западом, открылась в подмосковном парке «Патриот», где проходит форум «Армия-2023».
На форуме «Армия-2023» представили захваченные в ходе СВО трофеи
  • РИА Новости
  • © Артур Шайхутдинов

Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что особое внимание уделено технике американского производства и других стран НАТО.

Также представлена экспозиция «Альянс обетованный», рассказывающая об идеологической работе, которую проводили с украинской молодёжью в последние годы. Там показали школьные учебники, одежду с националистическими символами и так далее.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с экспозициями Ирана, Китая и Индии на форуме «Армия-2023».

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