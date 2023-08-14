Минобороны: Шойгу осмотрел экспозиции Ирана, Китая и Индии на форуме «Армия-2023»
- РИА Новости
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Об этом сообщило российское военное ведомство.
Представители Ирана показали Шойгу беспилотный дрон-камикадзе тяжёлого класса Arash.
Коллеги из Китая продемонстрировали беспилотник Wing Loong II и макеты китайской современной бронетехники, также Шойгу осмотрел макеты фрегатов ВМС Индии.
Ранее Шойгу заявил, что разрекламированная западная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной.