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Минобороны: Шойгу осмотрел экспозиции Ирана, Китая и Индии на форуме «Армия-2023»

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Министр обороны России Сергей Шойгу на форуме «Армия-2023» осмотрел экспозиции, представленные Ираном, Китаем и Индией.
Минобороны: Шойгу осмотрел экспозиции Ирана, Китая и Индии на форуме «Армия-2023»
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщило российское военное ведомство.

Представители Ирана показали Шойгу беспилотный дрон-камикадзе тяжёлого класса Arash.

Коллеги из Китая продемонстрировали беспилотник Wing Loong II и макеты китайской современной бронетехники, также Шойгу осмотрел макеты фрегатов ВМС Индии.

Ранее Шойгу заявил, что разрекламированная западная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной.

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