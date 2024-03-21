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РБК: вложения в рынок элитного жилья в Москве зимой составили 93 млрд рублей

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Покупатели вложили в столичный рынок элитного жилья по итогам зимы 2023-2024 годов 93 млрд руб.

Как пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на агентство «Intermark Городская Недвижимость», данный показатель на 72% превосходит цифры по итогам прошлой зимы.

Отмечается, что с декабря по февраль на рынке первичной и вторичной элитной недвижимости, по данным компании, была продана 621 квартира, что на 39% больше зимних показателей прошлого года.

Ранее риелтор Максим Юсов посоветовал тщательно проверять все нюансы сделки при покупке квартиры на вторичном рынке. По его словам, покупатель может столкнуться с серьёзными рисками.

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